Kartepe’de kayak kursları başladı

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sonrasında Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 gence kayak eğitimi verilecek.

HAFTADA İKİ GÜN

Türkiye’de ilk defa Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan Kayak Kurslarında son 10 yılda 3 bine yakın Kartepeli genç kayak eğitiminden faydalandı. Başlatılan kayak kurslarında 10-18 yaş aralığındaki gençlere Salı ve Perşembe günleri Kartepe Green Park Otel Kayak Merkezi’nin desteği ile uzman ekipler tarafından eğitim veriliyor.

EĞİTİM VERİLİYOR

İlçe genelinde bulunan okullar, Kartepe Genç Akademi ve spor okullarında eğitim gören öğrenciler kayıt yaptırarak kayak kursundan ücretsiz faydalanabiliyorlar. 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilere kar kayağı hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.n de takip edebilirsiniz.