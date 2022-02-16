Kartepe’de kayak kursları başladı

Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sonrasında Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 gence kayak eğitimi verilecek.
HAFTADA İKİ GÜN
Türkiye’de ilk defa Kartepe Belediyesi tarafından başlatılan Kayak Kurslarında son 10 yılda 3 bine yakın Kartepeli genç kayak eğitiminden faydalandı. Başlatılan kayak kurslarında 10-18 yaş aralığındaki gençlere Salı ve Perşembe günleri Kartepe Green Park Otel Kayak Merkezi’nin desteği ile uzman ekipler tarafından eğitim veriliyor.
EĞİTİM VERİLİYOR
İlçe genelinde bulunan okullar, Kartepe Genç Akademi ve spor okullarında eğitim gören öğrenciler kayıt yaptırarak kayak kursundan ücretsiz faydalanabiliyorlar. 09.00-16.00 saatleri arasında öğrencilere kar kayağı hakkında uygulamalı eğitim veriliyor.n de takip edebilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.