16 Şub 2022 - 10:23- Gündem G: 16 Şub 2022 - 10:24

İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti mask

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordinatörler, STK temsilcilerini ve esnafı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam ziyaret programı kapsamında Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER

Koordinatör Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı ve yönetimine başarılar diledi. Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK ve Esnaf Masası oluşumundan ötürü başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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16 Şub 2022 - 10:23 - Gündem

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