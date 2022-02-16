İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordinatörler, STK temsilcilerini ve esnafı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam ziyaret programı kapsamında Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER
Koordinatör Cem Serhat Dayanç ve Birol Sağlam ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı ve yönetimine başarılar diledi. Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek STK ve Esnaf Masası oluşumundan ötürü başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.