16 Şub 2022 - 10:33- Gündem G: 16 Şub 2022 - 10:36

Fatih’in torunları Gebze Akademi Lise'de yetişecek

Gebze’de “Fatih Sultan Mehmet’in” adını taşıyan 2. Akademi Lise çok yakında kapılarını açıyor

Fatih’in torunları Gebze Akademi Lise'de yetişecek mask

‘Mutu Şehir Kocaeli’ sloganı kapsamında kenti geleceğe taşıyacak vizyon projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar yanında eğitime de büyük destek veriyor. Bu bağlamda Kocaeli genelinde yaşayan çocuk ve gençlerin eğitimde başarı grafiklerini yukarı taşımayı amaçlayan Büyükşehir, ‘Akademi Lise’ projelerine bir yenisini Gebze’de ekliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine eğitim veren ve onları geleceğe hazırlayan Akademi Lise’nin Gebze’deki ikinci binası toplam 4 bin 150 m2 kapalı alanıyla Büyükşehir’in kentteki en büyük eğitim yuvası olma özelliğini taşıyor.

FATİH SULTAN MEHMET’İN ADI YAŞAYACAK

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde hizmete girecek Akademi Lisede, askeri dehası ve devlet adamlığı ile tarihin büyük liderleri arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet’in adı yaşayacak. 1453 yılında İstanbul’u fethederek tarihte yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet’in bir seferinde otağını Gebze’de kurduğu ve burada rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği biliniyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Gebze’nin yeni Akademi Lisesi’ne ‘Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’ adını verdi.

GENÇLERE ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Başta eğitim ve öğretim alanında sağlanacak desteklerin yanı sıra spor, sanat, bilim ve teknoloji, sosyal ve kültürel faaliyetler, kütüphane hizmetleri ve psikolojik danışmanlık gibi destekler de Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise bünyesinde gençlerin hizmetinde olacak. Hem lisede öğrenim gören hem de liseden yeni mezun olmuş gençlerin yararlanacağı Akademi Lise hizmetlerinde gençlere ücretsiz ikramlar da sunulacak.

EN İYİ GENÇLİK PROJESİ

Türkiye’nin “En iyi gençlik projesi” olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirilen Kılavuz Gençlik Akademik Lise, Büyükşehir’in il genelinde gençlere yönelik yaygınlaştırdığı hizmetlerin başında geliyor. Akademi lisenin, Milli Eğitim müfredatına uygun ve Milli Eğitim programlarını destekleyici formatta olmasının yanı sıra okul formatında bulunamayan alanlarda da öğrencilere destek sunuyor. Tüm bu unsurlar Akademi Liseyi daha da ayrıcalıklı kılıyor. Özellikle Akademi Lise’de sürdürülen değerler eğitimi ile her ayın sözü, şiiri, kitabı, filmi, biyografisi, hadisi, ayeti şeklinde bir tema başlığı altındaki metotla gençlere ilmi ve manevi yönden kazanımlar sağlanması ve bununla birlikte gençlerin ahlaklı ve geçmişini bilip ileriyi daha iyi görebilen bireyler olarak yetişmeleri Kılavuz Gençlik Akdemi Lise programlarının merkezinde yer alıyor.

SON RÖTUŞLAR SONRASI ÖN KAYITLAR

Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde kapılarını açacak olan Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise sadece Gebzeli gençlere değil, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde ihtiyaç duyan gençlere de destek sağlayabilecek. Son rötuşların yapıldığı Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de yakın bir zaman sonra ön kayıt sürecine başlanılacak. Gün içerisinde aynı anda 453 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeki Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise haftanın 7 günü açık olacak.

AKADEMİ LİSE’DE NELER OLACAK?

Gebze Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise 9 katlı görkemli binasında Gebze bölgesi gençliğine hizmet edecek. Buna göre -1 katta Konferans Salonu, Fuaye, Reji Odası, Teknik Oda ve Arşiv, Zemin Katta Fatih Sultan Mehmet Köşesi, Danışma, Büro ve Sekretarya Odası, Okuma ve Dinlenme Salonu, Bekleme Salonu, TV Salonu ve Mutfak, 1. Katta Kütüphane, Sessiz Okuma Alanları ve Sistem Odası, 2. Katta İdare Odası, Toplantı Salonu, PDR Odaları, Etüt Odası, Kodlama Sınıfı, İkram Köşesi Kafeterya ve Yeşil Teras, 3. Katta Bilişim Salonu, Divan-ı Muhabbet Salonu, Playstation Salonu, Sanat Atölyesi, 4. Katta 3 Ayrı Sınıf/Derslik, Söyleşi Salonu, Kadın Mescit ve Kadın Öğretmenler Odası, 5. Katta 4 Ayrı Sınıf/Derslik, Erkek Mescit ve Erkek Öğretmenler Odası, 6. Katta 4 Ayrı Sınıf/Derslik, Dinlenme Odası, Misafir Odası, İkram Köşesi ve Kafeterya, 7. Katta ise Fitness Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Masa Tenisi Salonu, Kadın Öğrenci Değişim Odası, Erkek Öğrenci Değişim Odası ve Seyir Terası yer alıyor.

# eğitim, Kadın, Dilovası, Darıca, Çayırova, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk
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16 Şub 2022 - 10:33 - Gündem

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