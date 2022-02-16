16 Şub 2022 - 10:38- Gündem G: 16 Şub 2022 - 10:39

Kartepe’de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme

Turizm ilçesi Kartepe’de ATV ve UTV parkurları ve macera parklarına düzenleme getirildi.
Kartepe’de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme mask

Düzenleme kapsamında, 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanının yapılan ihalesini Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi aldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi üyelerini makamında misafir ederek, anlaşma imzaladı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, "Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi ile imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. ATV ve UTV parkurlarını ve Macera Parklarını Güzelbahçe Mesire alanımıza taşıyarak özellikle Maşukiye merkez Alabalık Vadisi Mevkiinde oluşan yoğun trafik ve gürültüye bağlı çevre sorunlarını da sonlandırıyoruz. Bu sayede ATV ve UTV turları ve macera parkları daha güvenli ve konforlu olacaktır" dedi.
# Kartepe, Mustafa

16 Şub 2022 - 10:38 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.587.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor mask
53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor
Büyükakın: İnsani değerleri merkeze almalıyız mask
Büyükakın: İnsani değerleri merkeze almalıyız
Kartepe’de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme mask
Kartepe’de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme
Hem imam hem doğa fotoğrafçısı mask
Hem imam hem doğa fotoğrafçısı
Fatih’in torunları Gebze Akademi Lise'de yetişecek mask
Fatih’in torunları Gebze Akademi Lise'de yetişecek
İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti mask
İzmit Belediyesi STK Masası’ndan Arpacı’ya nezaket ziyareti
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL