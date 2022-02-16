16 Şub 2022 - 11:12- Spor G: 16 Şub 2022 - 11:15

İzmit Belediyesporlu karateci  Melike Esma Kılıç’tan büyük başarı

İzmit Belediyespor karatecisi Melike Esma Kılıç, Kütahya’da düzenlenen Okullar Arası Karate Grup Müsabakalarında şampiyon olarak adını Bartın’da yapılacak final müsabakalarına yazdırdı

İzmit Belediyesporlu karateci  Melike Esma Kılıç’tan büyük başarı mask

İzmit Belediyesporlu karateci Melike Esma Kılıç, 12-13 Şubat’ta Kütahya’da yapılan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Karate Grup Eleme Maçlarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 7 ilden 400 sporcunun katıldığı organizasyonda 64 kilo A Grubu’nda mücadele eden Kılıç, Bartın’da düzenlenecek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.


“İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK”

Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi öğrencisi olan Melike Esma Kılıç, mutluluğunu babası Aydın Kılıç ile paylaşırken, “Grup müsabakalarına çok iyi hazırlanmıştık ve istediğimiz sonucu elde ettik. Artık Bartın’da yapılacak olan finallere odaklandık. Bize bu süreçte destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kulüp Başkanımız Yusuf Erenkaya ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya buradan teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.
# eğitim, Darıca
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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16 Şub 2022 - 11:12 - Spor

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