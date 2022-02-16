İzmit Belediyesporlu karateci  Melike Esma Kılıç’tan büyük başarı

İzmit Belediyesporlu karateci Melike Esma Kılıç, 12-13 Şubat’ta Kütahya’da yapılan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Karate Grup Eleme Maçlarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 7 ilden 400 sporcunun katıldığı organizasyonda 64 kilo A Grubu’nda mücadele eden Kılıç, Bartın’da düzenlenecek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.



“İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK”

Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi öğrencisi olan Melike Esma Kılıç, mutluluğunu babası Aydın Kılıç ile paylaşırken, “Grup müsabakalarına çok iyi hazırlanmıştık ve istediğimiz sonucu elde ettik. Artık Bartın’da yapılacak olan finallere odaklandık. Bize bu süreçte destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kulüp Başkanımız Yusuf Erenkaya ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya buradan teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.