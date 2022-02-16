İzmit Belediyesporlu karateci  Melike Esma Kılıç’tan büyük başarı

İzmit Belediyesporlu karateci Melike Esma Kılıç, 12-13 Şubat’ta Kütahya’da yapılan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Karate Grup Eleme Maçlarında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 7 ilden 400 sporcunun katıldığı organizasyonda 64 kilo A Grubu’nda mücadele eden Kılıç, Bartın’da düzenlenecek Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.
“İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALDIK”
Darıca Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi öğrencisi olan Melike Esma Kılıç, mutluluğunu babası Aydın Kılıç ile paylaşırken, “Grup müsabakalarına çok iyi hazırlanmıştık ve istediğimiz sonucu elde ettik. Artık Bartın’da yapılacak olan finallere odaklandık. Bize bu süreçte destek olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kulüp Başkanımız Yusuf Erenkaya ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya buradan teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.