53 yıldır mesleğini aynı aşkla yapıyor

Kocaeli’de yaşayan ve İzmit ilçesindeki dükkanında terzilik yapan Kadir Akarsu, babasının kendisini 14 yaşında çırak olarak bu işe vermesiyle mesleğe ilk adımını attı. 53 yıldır terzilik yapan Kadir Akarsu, Kocaeli’de iş bulamamasının ardından İstanbul’a gitti. İlk olarak Beyoğlu semtinde işe başlayan 67 yaşındaki Akarsu, İstanbul’un farklı yerlerinde mesleğini icra etti. Yıllarca verdiği emeğin ardından Kadıköy’de bir konfeksiyon dükkanı işletmeye başlayan Akarsu, Körfez Savaşı sebebiyle işlerinin kötüye gitmesiyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Ardından Kocaeli’ye dönüp 12 yıl boyunca dikimevinde çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli olmasına rağmen hala dükkanda tamirat tadilat yapan Akarsu, bu işi şu anda boş durmamak ve arkadaşlarıyla vakit geçirip insanlara yardım etmek için yaptığını söyledi.

“Evde durmaktansa çalışmayı seçtim”

Terzilik yaptığı yılları anlatan Kadir Akarsu, “İmkanlarım olmadığı için okuyamadım. 14 yaşında çırak olarak terziliğe başladım ve askere gidene kadar bayağı şey öğrendim. 20 ay askerlik yapıp geldikten sonra geri döndüm ve piyasada çalışmaya başladım fakat beni doyuracak parayı kazanamadım. Bir arkadaşımın vasıtasıyla İstanbul’a gittim. İlk olarak Beyoğlu’nda işe başladım. 6 arkadaş grupça çalışıyorduk. İhracat firmalarının yetişmeyen işlerini hallediyorduk. Yurt dışına mont gibi ürünler ihraç ediyorlardı fakat bazen günü gelmesine rağmen elemanlarının yetersiz olmasından dolayı malları yetiştiremiyorlardı. Bu durumda biz 6 arkadaşı arayıp ‘Bitiremedim’ diyordu. 6 kişi gidip, işi 3 günde bitiriyorduk. Usta makineci olduğumuz için bizi çağırıyorlardı ve biz, işimizi hiç uyumadan tamamlıyorduk. Tabi bunun karşılığında iyi paralar kazanıyorduk. Ardından kendime Kadıköy Altıyol’da bir dükkan açtım. 5 makinem ve 9 işçim vardı. 2 sene boyunca çok iyi gittik Fakat Kuveyt Savaşı başlayınca firmalara kısıtlama geldi. Büyük bir firma ile çalışıyordum. Bu firma batınca dükkanımı kapatıp İzmit’e döndüm, 10 senelik İstanbul hayatım sonra erdi. Büyükşehir’e girip yaklaşık 12 sene dikimevinde çalıştıktan sonra da emekli oldum. Burada ufak bir yer açtım. Fakat şu anda işimi para için yapmıyorum. Vakit geçsin diye burayı açtım, emekli arkadaşlarım yanıma geliyor, vakit geçiriyoruz. Hem onlarla burada vakit geçiriyorum, hem de harçlığımı çıkartıyorum. Evde durmaktansa burada çalışmayı seçtim ve çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu. Tamirat tadilat işinin hala rağbet gördüğünü söyleyen Akarsu, “Tamirat tadilat işi hala devam ediyor. 12 senedir hiç boş kalmadım. Bu meslek eski de olsa hala rağbet var. Polisler gelip üniformalarını bana yaptırıyor. Herkes bu üniformalarla başa çıkamaz” dedi.