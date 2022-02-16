Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından, indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Alınan bu karar sonrasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmeler, birer birer denetlenirken denetimlerde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
16 Şub 2022 - 15:37- Gündem Güncelleme: 16 Şub 2022 - 15:39
Kartepe’de KDV indirimi denetimlerine başlandı
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından ilçe genelinde denetimlerine başladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.