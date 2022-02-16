Kartepe’de KDV indirimi   denetimlerine başlandı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği açıklamasının ardından, indirimli KDV oranları 14 Şubat'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Alınan bu karar sonrasında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimlerine başladı. Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde gıda ürünü satan işletmeler, birer birer denetlenirken denetimlerde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.