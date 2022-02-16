Başiskele’de marketlerdeki  KDV oranı denetleniyor 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"nda açıkladığı temel gıda maddelerinde KDV indirimi uygulamasının ardından Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki marketlerde denetimler yapılmaya başlandı. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Başiskele Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketler başta olmak üzere temel gıda maddeleri satan işletmeleri tek tek denetlemeye başladılar.
RAF VE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI
Yapılan denetimlerde vatandaşların aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinin KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki etiket fiyatıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılarak kontrol sağlandı. Satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihinin de kontrol edildiği denetimlerde eksiklikler tutanakla kayıt altına alındı. Denetimler periyodik olarak ilçe genelindeki tüm gıda malzemesi satan işletmelerde devam edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.