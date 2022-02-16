Derince’de hurda araçlar toplanacak

Derince Kaymakamı Meftun Dallı başkanlığında ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin iştirakiyle "hurda-atıl araçların toplatılması" konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge gereğince kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden, kötü bir görüntü arz eden cadde ve sokaklara bırakılan hurda ve atıl araçlar ile karayollarına park edilerek uzun süre bekletilen araçların ruhsat sahipleri tarafından kaldırılmasının sağlanması, alınmayan araçlar toplanarak trafikten men edileceği, alıkonulan ancak sahipleri tarafından altı ay içinde geri alınmayan araçların açık arttırma usulü ile satılacağı konuları görüşüldü.

ARAÇLAR SATILACAK

Cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar, niteliklerine göre Derince Belediyesi tarafından belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 262 239 4023 numaralı telefondan Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşabilecek.