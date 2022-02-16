16 Şub 2022 - 15:43- Gündem G: 16 Şub 2022 - 15:44

Körfez’de hurda araçlar tespit edilip kaldırılıyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çürümeye terk edilen, hurdaya çıkan araçları oluşturduğu çirkin görün...
Körfez’de hurda araçlar tespit edilip kaldırılıyor mask

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çürümeye terk edilen, hurdaya çıkan araçları oluşturduğu çirkin görüntü ve çevreye verdiği zararlardan dolayı tespit ve kaldırma işlemleri için çalışma başlattı. Cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlarla ilgili başlatılan çalışma kapsamında ilk aşamada tespitler yapıldı, sahiplerine ulaşıldı.

ARAÇLAR KALDIRILIYOR

Yapılan çalışmalarda hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde hurda sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların hemen kaldırılacağı belirtildi.
# Sokak
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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16 Şub 2022 - 15:43 - Gündem

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