Kültürel organizasyonlar kapsamında konferanslar ve seminerlerin yoğun bir şekilde devam ettiği Derince’de etkinlikler sürüyor. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programlar kapsamında bu kez alanında uzman isimlerden İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, ilçe halkı ile buluşacak. Yenikent Kültür Merkezi’nde (Kapalı Pazar üstü) gerçekleşecek olan seminerde Prof. Dr. Öztürk, 'Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü' konusunda katılımcılara önemli bilgiler verecek. Tüm ilçe halkının davetli olduğu sağlık semineri 18 Şubat Cuma günü saat 20:00’de gerçekleşecek.
16 Şub 2022 - 15:44- Gündem Güncelleme: 16 Şub 2022 - 15:45
Öztürk Derince’de seminer verecek
Kültürel organizasyonlar kapsamında konferanslar ve seminerlerin yoğun bir şekilde devam ettiği Derince’de etkinlikler sürüyor. Derince Belediyesi’nin...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.