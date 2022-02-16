Atakan’ın emaneti   emin ellerde   

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler kıyasıya yarıştı. 51 yıl önce geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan anısına İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüzme yarışı düzenledi. 7-8-9 yaş kategorilerinde düzenlenen yüzme yarışları Tepeköy Mahallesi’ndeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.



Madalya ile ödüllendirildiler

Tepeköy Mahallesinde bulunan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda Leyla Atakan anısına düzenlenen yüzme yarışlarında minikler kıyasıya yarıştı. Yarışlara 5 yüzme kulübünden 70 sporcu katıldı. Yarışların tamamlanmasının ardından katılan bütün minik sporcular madalya ile ödüllendirilerek, hediyeleri takdim edildi.