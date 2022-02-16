16 Şub 2022 - 15:47- Gündem G: 16 Şub 2022 - 15:48

Öğrenmeden  kaymayın !     

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler sonunda 400 genç kayak yapma...
Öğrenmeden  kaymayın !      mask

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler sonunda 400 genç kayak yapmayı öğrenecek. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sonrasında Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 gence kayak eğitimi verilecek.   
# Kartepe

16 Şub 2022 - 15:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.587.289 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“İntiharlar iki katı arttı”    mask
“İntiharlar iki katı arttı”   
‘İnterteks için karar almadık” mask
‘İnterteks için karar almadık”
Öğrenmeden  kaymayın !      mask
Öğrenmeden  kaymayın !     
Atakan’ın emaneti   emin ellerde    mask
Atakan’ın emaneti   emin ellerde   
Öztürk Derince’de seminer verecek mask
Öztürk Derince’de seminer verecek
Körfez’de hurda araçlar tespit edilip kaldırılıyor mask
Körfez’de hurda araçlar tespit edilip kaldırılıyor
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL