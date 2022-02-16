Öğrenmeden  kaymayın !     

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler sonunda 400 genç kayak yapmayı öğrenecek. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sonrasında Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 gence kayak eğitimi verilecek.