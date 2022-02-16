Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler sonunda 400 genç kayak yapmayı öğrenecek. Kartepe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması sonrasında Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimlerde bu dönem 400 gence kayak eğitimi verilecek.
16 Şub 2022 - 15:47- Gündem Güncelleme: 16 Şub 2022 - 15:48
Öğrenmeden kaymayın !
Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kayak Kursları eğitimleri başladı. 25 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler sonunda 400 genç kayak yapma...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.