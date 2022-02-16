16 Şub 2022 - 15:48- Gündem G: 16 Şub 2022 - 15:50

‘İnterteks için karar almadık”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal “Fuar alanının Kocaelispor’a tahsisi için bir karar almadık, şehir pl...
‘İnterteks için karar almadık” mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal “Fuar alanının Kocaelispor’a tahsisi için bir karar almadık, şehir plancılarıyla çalışıyoruz. Kamuoyuyla birlikte karar alacağız” dedi

Uysal, haberlere açıklık getirdi

Kocaelispor ile ilgili gazete ve internet sitelerinde haber yayınlanmış, haberde Kocaelispor için konuşulan yeni tesis alanının yapılacağı yer Uluslararası Fuar Merkezi alanı olduğu belirtilmişti. Haberin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, yazılı bir açıklama yayınladı.

“Fuar alanı için alınan bir karar yok’

Kocaelispor’un kentin önemli bir markası olduğunu ifade eden Uysal; “Fuar alanı için alınan net bir kararımız yoktur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda farklı şehir plancılarına bu alanın Kocaeli halkının en iyi şekilde faydalanacağı bir alana dönüştürülmesi için çalışma yapılması istendi. Ortaya çıkan projeler tüm paydaşlarımızla değerlendirilmek suretiyle, kamuoyunun katılımıyla ortak akıl çerçevesinde bir karara bağlanacak ve Kocaelili hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor

16 Şub 2022 - 15:48 - Gündem

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