‘İnterteks için karar almadık”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal “Fuar alanının Kocaelispor’a tahsisi için bir karar almadık, şehir plancılarıyla çalışıyoruz. Kamuoyuyla birlikte karar alacağız” dedi
Uysal, haberlere açıklık getirdi
Kocaelispor ile ilgili gazete ve internet sitelerinde haber yayınlanmış, haberde Kocaelispor için konuşulan yeni tesis alanının yapılacağı yer Uluslararası Fuar Merkezi alanı olduğu belirtilmişti. Haberin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, yazılı bir açıklama yayınladı.
“Fuar alanı için alınan bir karar yok’
Kocaelispor’un kentin önemli bir markası olduğunu ifade eden Uysal; “Fuar alanı için alınan net bir kararımız yoktur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda farklı şehir plancılarına bu alanın Kocaeli halkının en iyi şekilde faydalanacağı bir alana dönüştürülmesi için çalışma yapılması istendi. Ortaya çıkan projeler tüm paydaşlarımızla değerlendirilmek suretiyle, kamuoyunun katılımıyla ortak akıl çerçevesinde bir karara bağlanacak ve Kocaelili hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.