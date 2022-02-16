Tuncelili Mazlum 41 yıllık Körfezli gibi

Kocaelispor’un yeni stoperi Tunceli doğumlu Mazlum Demir, Bolu maçındaki atmosferi ve Balıkesir maçındaki performanslarını değerlendirdi
Büyük bir camiaya geldim
Menemenspor eski kaptanı Mazlum Demir “Büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Burada çok güzel bir hava var. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi iyi niyetli, güzel insanlar. Takıma kısa sürede adapte oldum” dedi.
Taraftar bizim için itici güç
Mazlum “Menemenspor forması giyerken bu stada Kocaelispor’a karşı rakip olarak gelmiş, taraftardan etkilenmiştim. Bolu maçında cezalı olduğum için tribündeydim. O gün de tribünde müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarımız bizim için itici bir güç. Bunun da faydasını göreceğiz. Balıkesirspor maçı kolay olmasa da kazanmayı başardık. Devreye 1-0 geride girmiştik, ama maçtan kopmamıştık” dedi.
Tuzla’yı da mağlup etmek için çalışacağız
Mazlum sözlerini şöyle tamamladı: “Bir gol atsak maçı çevirebileceğimizi biliyorduk. Hocamız da ifade etti, arkadaşlarımızla da konuştuk ve ikinci yarıda maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık, bunu da başardık. Tuzla maçını da kazanmak için çıkacağız. Bu gücümüz de var. Güzel bir aileyiz, bir takımız ve harika işler başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü takımda bireysel olarak son derece yetenekli isimler var. Asıl mevkiim stoper. 35 numarayı giyiyorum. İzmir’de büyüdüm, İzmir’i seviyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.