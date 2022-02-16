Gölcük’te beyin fırtınası başladı     

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde; Gölcük’te Öğrenciysen Projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı. Gölcük Kongre Sarayı’nda başlayan ve 15-16-17 Şubat tarihlerinde devam eden, çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada ilçede bulunan 36 okuldan 308 öğrenci mücadele ediyor. Turnuvaya katılan öğrenciler, en iyi hamleleri yapabilmek için hünerlerini sergileyiyor.



Öğrenciler 3 ayrı kategoride mücadele ediyor



Turnuvada kategori 1; ilkokullar 2., 3. ve 4. sınıflar, kategori 2; ortaokullar 5.6.7 ve 8.sınıflar, Kategori 3; liseler 9.10.11 ve 12.sınıflar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenleniyor. 3 gün sürecek turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Turnuvanın öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Satranç turnuvasına katılan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyor, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.