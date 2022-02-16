Gölcük’te beyin fırtınası başladı     

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde; Gölcük’te Öğrenciysen Projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı. Gölcük Kongre Sarayı’nda başlayan ve 15-16-17 Şubat tarihlerinde devam eden, çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada ilçede bulunan 36 okuldan 308 öğrenci mücadele ediyor. Turnuvaya katılan öğrenciler, en iyi hamleleri yapabilmek için hünerlerini sergileyiyor.
Öğrenciler 3 ayrı kategoride mücadele ediyor
Turnuvada kategori 1; ilkokullar 2., 3. ve 4. sınıflar, kategori 2; ortaokullar 5.6.7 ve 8.sınıflar, Kategori 3; liseler 9.10.11 ve 12.sınıflar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenleniyor. 3 gün sürecek turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek. Turnuvanın öğrencilerin gelişimine katkı sunacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Satranç turnuvasına katılan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyor, onları yetiştiren saygıdeğer ailelerine, öğretmenlerimize, Türkiye Satranç Federasyonu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde; Gölcük’te Öğrenciysen Projesi kapsamında düzenlenen Okullar Arası Satranç Turnuvası başladı. Gölcük Kongre Sarayı’nda başlayan ve 15-16-17 Şubat tarihlerinde devam eden, çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada ilçede bulunan 36 okuldan 308 öğrenci mücadele ediyor. Turnuvaya katılan öğrenciler, en iyi hamleleri yapabilmek için hünerlerini sergileyiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.