16 Şub 2022 - 15:53- Spor G: 16 Şub 2022 - 15:54

Hızımız artıyor  biraz daha sabır       

Son maçında Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adeta hayata dönen Kocaelispor cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelec...
Hızımız artıyor  biraz daha sabır        mask

Son maçında Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adeta hayata dönen Kocaelispor cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlılarda maçın hazırlıkları devam ediyor 
 
 
Sabırlı ve coşkulu futbol 
 
Brunga Tesisleri’ndeki son çalışmada pas ve oyun hızının arttığı görüldü. Hafif sakatlığı bulunan Samed Ali çalışmada yer almadı, Dino yan sahada çalıştı, Musa Nizam ise takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Tuzla maçında da planlarını 3 puan üzerine yaptı ve futbolculardan pas sayısının daha da artmasını istediği görüldü. Tuzla maçında yeşil siyahlıların farklı bir artısı da maça dinlenerek çıkacak olması. Bu bakımdan da hedeflerden birisi de yüksek tempoyu 90 dakikaya yaymak. Bu nedenle deneyimli teknik direktör, sabırlı davranıyor.
# Kocaelispor

16 Şub 2022 - 15:53 - Spor

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