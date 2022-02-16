Hızımız artıyor  biraz daha sabır       

Son maçında Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adeta hayata dönen Kocaelispor cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlılarda maçın hazırlıkları devam ediyor
Sabırlı ve coşkulu futbol
Brunga Tesisleri’ndeki son çalışmada pas ve oyun hızının arttığı görüldü. Hafif sakatlığı bulunan Samed Ali çalışmada yer almadı, Dino yan sahada çalıştı, Musa Nizam ise takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Tuzla maçında da planlarını 3 puan üzerine yaptı ve futbolculardan pas sayısının daha da artmasını istediği görüldü. Tuzla maçında yeşil siyahlıların farklı bir artısı da maça dinlenerek çıkacak olması. Bu bakımdan da hedeflerden birisi de yüksek tempoyu 90 dakikaya yaymak. Bu nedenle deneyimli teknik direktör, sabırlı davranıyor.
Son maçında Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek adeta hayata dönen Kocaelispor cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlılarda maçın hazırlıkları devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.