Serra Alanya’da şampiyonluğa koştu   

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı’nın başarılı atleti Serra Sude Kökduman, Antalya’nın Alanya ilçesinde bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu’na damga vurdu. Kökduman, “Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım” sloganı ile düzenlenen ve 528 kişinin katıldığı organizasyonda 1 saat 26 dakika 50 saniyelik derecesiyle Kadınlar Kategorisi’nde Türkiye şampiyonu oldu.
Sıradaki hedef Trabzon
Geçtiğimiz yıl İnebolu Yarı Maratonu’nu 1 saat 35 dakika 38 saniye ile bitiren Kökduman, Alanya’da kişisel rekorunu 9 dakika daha geliştirerek şampiyonluğa ulaştı. Başarılı atlet, 20 Şubat’ta Trabzon’da koşulacak Kulüpler Arası Yarı Maraton Ligi yarışlarında derecesini daha da geliştirmek için çalışmalarına haftanın 7 günü devam ediyor.
Başarılara devam edeceğiz
Şampiyonluk sonrası duygularını paylaşan Serra Sude Kökduman, “İzmitli gençlere bu imkânları tanıyan Kulüp Başkanımız Yusuf Erenkaya ve Spor Müdürümüz Mithat Ağa’ya teşekkür ediyorum. Katıldığımız her organizasyonda manevi olarak bizlerin yanında olan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e de buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. İzmit’in genç çınarları olarak daha nice başarılar yakalamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.