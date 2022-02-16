Kocaelispor’a üye oldular

Kocaelisporlu genç taraftarlar Aytunç Çetinbaş, Erhan Evren ve Ahmet Bilgiç geleneksel hale getirdiği, Kocaelispor kulüp üyelerinin geçmiş ve mevcut dönem ödenmemiş aidat ödemelerini gerçekleştirme gününün beşincisi fuar içindeki kulüp binasında gerçekleşti. Siyasilerden İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Çoştur Filiz de teşkilatı ile birlikte katılım gösterdi ve aidatını yatırdı.

Tavukçu Nejdet’ten öğrencilere destek

Aytunç Çetinbaş konu ile ilgili şu şekilde konuştu: Kocaelispor Kulüp üyeleri olarak 14 Şubat Pazartesi günü 17.00-19.00 saatleri arasında sevdiğimizin yani Kocaelispor’umuzun yanındaydık. 45 kulüp üyemiz geçmiş dönem aidatlarını ve 2022 yılı aidatını ödedi, 3 taraftarımız da Kocaelispor’a üyelik işlemlerini tamamladı. Cefakar taraftarlarımızdan, yeşil siyah aşığı Necdet Memiş (Tavukçu Necdet) abimiz üye olan 10 öğrencinin aidatını karşıladı. Kendisinin birçok Kocaelispor sevdalısına örnek olmasını, büyüklerimizin her daim kardeşlerimizin yanında olmalarını istiyoruz.

Pelin Coştur da katıldı

Bu yıl 5.’si düzenlenen kulüp üyeliği ve aidat ödeme gününe siyasi parti ve dernek temsilcilerinden İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Çoştur Filiz hanım da katılarak aidat ödemesini gerçekleştirdi. Bugün olmasa da yarın Kocaelispor’un bu kentin birleştirici gücü, en büyük markası olduğu şüphesiz görülecektir. Kocaelispor Kulüp Üyesi olan ve üzerilerine düşen görevi yerine getiren tüm taraftarımıza teşekkür ederiz.