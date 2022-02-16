Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve ilimizden de Açık Su Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca ile diğer teknik kurul üyelerinin görev aldığı yarışlara Kocaeli ev sahipliği yaptı. 4 gün süren Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakası 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Gelişim Grubu Müsabakaları ve Kamp Seçmesi 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze’de gerçekleşti. Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışlara 75 kulüp, 10 ferdi sporcu ile birlikte toplam 700 sporcu katıldı. Sporcuların yaş gruplarına 1000, 2000, 3000, 5000, 7500 ve 10000 metre yüzdü.
16 Şub 2022 - 15:55- Spor Güncelleme: 16 Şub 2022 - 15:56
Yüzme şampiyonası sona erdi
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve ilimizden de Açık Su Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca ile diğer teknik kurul üyelerinin görev al...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.