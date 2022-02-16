16 Şub 2022 - 15:55- Spor G: 16 Şub 2022 - 15:56

Yüzme şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve ilimizden de Açık Su Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca ile diğer teknik kurul üyelerinin görev al...
Yüzme şampiyonası sona erdi mask

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen ve ilimizden de Açık Su Teknik Kurul Üyesi Sabri Bozca ile diğer teknik kurul üyelerinin görev aldığı yarışlara Kocaeli ev sahipliği yaptı. 4 gün süren Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakası 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Gelişim Grubu Müsabakaları ve Kamp Seçmesi 10-13 Şubat tarihleri arasında Gebze’de gerçekleşti. Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışlara 75 kulüp, 10 ferdi sporcu ile birlikte toplam 700 sporcu katıldı. Sporcuların yaş gruplarına 1000, 2000, 3000, 5000, 7500 ve 10000 metre yüzdü.

16 Şub 2022 - 15:55 - Spor

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