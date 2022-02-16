16 Şub 2022 - 15:55- Spor G: 16 Şub 2022 - 15:57

Side-Antalya etabı Malucelli’nin!

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk bisikletinin marka organizasyonu Tour of Antalya’nın 144.5 kilometrelik Side-Antalya etabını Gazprom Rusvelo takımında...
Side-Antalya etabı Malucelli’nin! mask

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk bisikletinin marka organizasyonu Tour of Antalya’nın 144.5 kilometrelik Side-Antalya etabını Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli, 3 saat 24 dakika 27 saniye ile kazandı.

ZORLU HAVA KOŞULLARI

14 ülkeden 23 takım ve 156 sporcunun katıldığı Tour of Antalya’da heyecan sürüyor. Side-Antalya etabındaki yarış zorlu anlara sahne oldu. Bisikletçilerin hiç arzu etmediği rüzgar sporcuları daha da yordu. Yarışın ilk kilometrelerine toplu gidilirken ilk ani atak geldi. Henüz 5’inci kilometre geçilirken yarışın favori ve güçlü isimlerinden olan Jay Vine’nin yarış dışı kalması beklenmeyen bir durumdu. Sporcular finişe toplu halde girdi. Ataklar peşi sıra devam etti. 400 metre kala beklenmeyen bir kaza oldu. Şiddetli çarpışmada bir bisikletin havaya kalktığı görüldü. Finişi 3 saat 24 dakika 27 saniye ile Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli kazandı.

16 Şub 2022 - 15:55 - Spor

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