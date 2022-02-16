“İntiharlar iki katı arttı”   

DİSK Emekli-Sen Derince Şube Başkanı Behçet Köse, kalabalık grup adına yaptığı açıklamada fahiş zamların yeni asgari ücreti alıp götürdüğünü belirterek, “Geçim sıkıntısına bağlı olan intihar sayılarında ise geçtiğimiz yıla göre iki kat bir artış gerçekleşmektedir. Halkımızı zamlara ve hayat pahalılığına karşı birleşme çağrısı yapıyoruz” dedi