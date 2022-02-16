Randevu almak iyice zorlaştı

Pandemi ile birlikte sağlıkta yaşanan sorunlar her geçen gün katlanarak artıyor. İktidar, her ne kadar ‘Sağlığı ücretsiz yaptık, hastane kuyruklarını bitirdik’ diye övünse de hastanelere ulaşım zannedildiği kadar kolay değil. Hastane kuyrukları evlere taşındı. Parası olan özel hastaneleri tercih ederken, parası olmayanın günleri Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182’nin başında kamu hastanelerinde randevu almaya çalışmakla geçiyor. Doktor eksikliği yaşandığı için göz ve diş hastalıkları branşlarında randevu almak neredeyse imkânsız. Vatandaşlar randevu almada çektikleri zorlukları gazetemize anlattı.

“HASTANELER İYİ AMA RANDEVU YOK”

Emekli Halit BELİREN: Hanıma randevu almak istedim alamadım. Bazı bölümlerde çok geç veriyorlar bazılarında hiç randevu yok. Sağlık sistemindeki doktorlarda sıkıntı yok. Binalar, hastaneler iyi ama randevu yok. Hastane var ama gidemiyoruz. Randevu alamadık.

“NEREDEYSE 15 GÜNDÜR RANDEVU ALAMIYORUM”

Ali AYGUT: Göz bölümüne randevu alacaktım. Bu bölüme günlerdir randevu alamıyorum. Yapabileceğimiz en fazla şey sabah randevusuz gidip günümüzü verip muayene olmak. Sabah gidip en fazla bütün günümüzü verecek o şekilde yapacağız. 15 gündür uğraşıyorum randevu bulamıyorum.

“RANDEVULAR ÖNEM SIRASINA ÇOK GÖRE GEÇ VERİLİYOR”

Seyyar satıcı Hasan BOYA: Randevuları geç veriyorlar. Bu durum zaten eskinden beri var olan bir şey. Acil olan hastalara erken veriyorlar ama aciliyeti olmayan biraz erteleniyor. Doktorlar da insaflı. Duruma göre randevu veriliyor. Bizim doktorlarımız dünyanın en iyi doktorları. Herkes doğrusunu söylemez. Bazı muhaliflere dünyanın en iyisini yapsanız da yine de yaranamazsın. Hükümet sevmeyen doktorlar da var ama bu bizi enterese etmez. İşlerini yapıp yapmadıkları önemli. Tedavilerini yaptıkları sürece sıkıntı yok.

“RANDEVULARDA DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR”

Öğrenci Cihat ASLANTÜRK: İnternet kullanamayan büyüklerimiz sürekli şu bölümden, bu bölümden randevu alır mısınız diye arıyorlar. Sistemden bazı bölümlerde randevu almak çok zor. Haftalar sonrasına randevu veriliyor. Randevu sisteminde düzenleme yapılması gerekiyor.

RANDEVU ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Ömer AKSU: Maalesef randevu almak neredeyse imkansız. Eskiden insanlar hastane içinde sıra beklerdi, şimdi sırayı dışarda bekliyor. Diş ve göz gibi bölümlerde randevu almak daha zor.

“RANDEVU GÜNÜ GELENE KADAR İYİLEŞİYORUZ”

Üniversite öğrencisi Münevver ÇİÇEK: Boğaz ağrısı için randevu almak istiyorsun. 5-6 gün sonraya randevu veriyorlar. Bu süre içerisinde illaki bir şekilde sıcak tutarak, pastil kullanarak bu ağrı geçiyor. Doktora gittiğimizde kendi kendimize iyileşmiş oluyoruz.

“İNSANLAR ACİLE GİTMEK ZORUNDA KALIYOR”

Hamza GÜL (serbest meslek): Randevular çok geç tarihlere veriliyor. İnsanlar ağrılardan kurtulmak için randevu tarihlerini bekleyemiyor. Bu nedenle ufak şikayetlerde bile insanlar acile gitmek zorunda kalıyor. Acil için de kötü bir durum bu.

RANDEVU ALIMINDA BÜYÜK SIKINTI VAR

Öğrenci Mustafa KAPLAN: Randevularda sıkıntı var. Eskiden daha kötü diyorlar. İyi kötü o dönemleri biz de hatırlıyoruz. O dönemde hastaneye gittiğinde kalabalıktı, saatlerce bazen 2-3 gün bekleniyordu ama en azından sorun çözülüyordu. Şimdi koridorlar eskisi gibi kalabalık değil ama insanlar evlerinde bekliyor. Kalabalık sadece evlere taşındı.