İlaç yok, zam yolda

Euro’nun 15 TL bandında olması ve buna rağmen ilaç alımında sabitlenen kurun TL cinsindeki miktarı, yüzünden ilaçların temini güçleşti. Birçok ilacın bulunamadığı eczanelerde, bulunan ilaçların fiyatı da 19 Şubat tarihi itibariyle zamlı olarak satılacak.

İLAÇ BULMAK İÇİN ÇABALIYORUZ

Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Bilal Arpacı, “Zam tüm ilaçlara gelecek. Biz ilacın herkese ulaşmasını istiyoruz. Tedavinin aksamasını istemiyoruz. Bu konuda son 3 aylık dönemde büyük sıkıntı yaşıyoruz. İlaç bulamıyoruz” dedi. İlaç bulma sıkıntısının olduğunu söyleyen Bilal Arpacı şu açıklamada bulundu, “Biz eczanelerimizi ilaç vererek işletiyoruz. Bu yüzden zam gelecek diye eczacı ilaç stoku yapamaz ve yapmaz. Maalesef kamuoyunda böyle yanlış bir algı var. 3 aydır depolarda ilacı bulmak çok zor oldu. Bu sorunu kendi meslektaşlarımız arasında haberleşerek çözmeye çalışıyoruz. Eczacılık yaparak değil, ilaç bulmak için vaktimizi harcıyoruz. Bütün meslektaşlarımız bu şekilde çalışıyor. Herkes birbirine ilaç soruyor.

İLAÇ BULMA SIKINTISI BU YIL DA DEVAM EDECEK

İlaç bulunamamasının nedeni ise sabitlenen kur ile euro kuru arasındaki farktan dolayı yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemde pandemi nedeniyle grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına çok talep olmamıştı. Bu dönem gidecek miktar tam olarak tespit edilemedi. Tedarik sorunu yaşandı. Tüm dünyada artan enflasyon ve ilaca olan talep fazlalığı var. Ve maalesef ilaç bulma sıkıntısı devam edecek. Bu geçmişteki gibi üç ayla sınırlı kalmayacak ve yılın geneline yayılacak.

İLAÇ FİRMALARI ZORDA

İlaç fiyatları 4 yıldır artış göstermekte. Bundan önce bu kadar oynak değildi. Euro kurunun yukarı çıkması bizi çok zorluyor. Sanayici süspansiyon ediyor, ama artık o da yeterli gelmiyor. Karlılık oranı çok düşük oyduğu için bazı firmalar Türkiye pazarını kapatmaya çalışıyor. Karlılıkları düşük olduğu için Türkiye’den çekilmek istiyorlar. Bu firmalar bundan sonra ya ilaç getirmeyecek ya da üretmeyecek. İlacın yüzde 80’ini devlet alıyor. Devlet aldığı için sanayiden iskota da alıyor. Ama bununda uygulanabilirliği kalmadı.

ECZACI UCUZA İLAÇ SATMAK İSTİYOR

Eczacının durumu çok kötüye gidiyor. Meslek hayatını sürdürebilmesi için zam uğraş veriyor. İlaçlar fiyatlandırırken belli bir kademe ile alıyorlar rakam yükseldikçe aradaki kar oranı düşüyor. 2012 yılında yüzde 25 olan kar miktarı şimdi yüzde 12 oldu. Meslektaşlarımız ilaçların zamlanmasını istemiyor. Kademeli olarak karlılık aldığımız için ilaç pahalandıkça bizim aldığımız karlılık oranı düşüyor. Yeni açılan eczanelerin hiçbiri kalfa ya da personel çalıştıramıyor. Ya tek başına duruyor ya da ailesinden yardım istiyor. Bu yıl açılan 50 eczane de çalışan bulunmuyor.

KOR ASPİRİN BİLE BULUNMUYOR

Kan sulandırıcı dediğiniz Kor aspirin bile piyasada bulunmaz oldu. Bunun yanı sıra grip ve çocuk şurupları da bulunmuyor. Ambalaj, nedeniyle de ürünlerinin fiyatları artıyor. O da bir etken yerli firmaların da ürettiği ilaçlar var. Onlarda maliyetten dolayı piyasaya ürün süremiyorlar. Hastadan ek ücret almak durumunda kalabiliyoruz. Gecen ay bu geçici olarak çözüldü. Üretici ek bir zam aldı. Ama ilerleyen dönemde kur çıkarsa sıkıntı yaşayacağız.

ECZANE SAYIMIZ ARTIYOR

Nüfus arttığı için de batı da eczane açılacak en ideal illerden biri olarak göründüğümüz için yılda 15-20 eczanenin açıldığı kentimizde bu sayı bu yıl 60’a çıktı. Kocaeli genelinde 541 eczane bulunuyor. İzmit, Gölcük ve Derince’de eczane sayısı nüfusa oranla fazla. Diğer ilçelerde ise bir iki açık kaldı. Onlarda dolunca ihtiyaç fazlası olacak. İlaç sıkıntısının çözümü ise üretimle ve yeni ilaç türlerinin bulunmasıyla aşılabilir. Öteki türlü alınan her tedbir geçici rahatlık sağlar.

600-700 KALEM İLAÇ YOK

Şifa Eczanesi sahibi Eczacı Ali Rıza Cebeci, “İlaç fiyatlarında kurdan dolayı artış yaşanıyor. Piyasada bir süredir birçok ilaç bulunamıyordu. Kur farkının düşük olması nedeniyle ilaç ithalatçılarının önünü açmak için kur yükseltildi. İlaç getirenler halen geçen senenin kur ile getiriyordu. Bu da onların zarar etmesine neden oluyordu. Yeni yapılacak ithalatlarla beraber piyasada bulunmayan ilaçların da gelmesini bekliyoruz. Mide, bağırsak ilaçları, kan sulandırıcılar, prostat ilaçları hatta bazı ağız gargaralarında bile sıkıntı yaşıyoruz. Çocuk şurupları ve koronavirüs nedeniyle bazı grip ilaçları da yok şuanda. Ancak yapılacak olan zamların önceden açıklanması depocuların stok yapmasına neden olacak. Depocular bazı ilaçları yüksek fiyattan satmak için stok yapabilirler. Önceden açıklanması 600 700 kalem ilaç yok” dedi.

BİR İLAÇ ŞİŞESİ 5 TL

Eriş Eczanesi sahibi Eczacı Canan Eriş, “İlaç fiyatlarıyla ilgili biz eczacıların hiçbir faktörü yok. Tamamen bu ilaç üreticileri ile devlet arasında olan bir şey. Biz zaten gelen fiyatı sistemden otomatik olarak çekiyoruz ve sistemimize yansıyor. Ama burada üreticinin hammadde sıkıntısı mı var, Euro olarak çok düşük gösterilmesi mi sıkıntı oluyor bütün bunları üretici anlatması gerekir. Piyasadaki ilaç yokluğunun sıkıntısı da bundan yansıyor bize. Üretici diyor ki bir şişenin parası 5 TL. Ben şişe parasına mı ürünümü sunayım diyor. Üretici ile devlet arasında bir sorun var. O sorun da herkese yansıyor. Sonuçta en uç nokta perakende olarak biziz. Biz de yok demekten yorulduk atık” dedi.