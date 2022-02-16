İnşaatçılar KDV oranında düşüş istiyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş her geçen gün artan maliyetler ve güncel ekonomi verileri üzerinden inşaat sektörünün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SEKTÖR VE VATANDAŞ ETKİLENECEK”

Keleş tarafından yapılan değerlendirmede 2013-2017 yılları arasında vatandaşın satın alma endeksinin en üst seviyeye ulaştığını ve bu dönemden sonra sektörün durumunun her geçen gün gerileyerek daha dip seviyelere ulaşması sonucunda inşaat sektörüyle ilgili birçok sorunu ortaya çıkarttığını, inşaat malzemelerine gelen fiyatlardaki artışın konut fiyatlarına da yansıyacağını, kentsel dönüşümü yavaşlatacağını, lokomotif sektör olan inşaatın taşıdığı 250 alt sektörün ve bundan vatandaşın da etkileneceğini belirtti.

“6 BUÇUK MİLYONDA BİR BUÇUK MİLYONU YENİLEYEBİLDİK”

“üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen 6,5 milyon dönüşüm bekleyen konutumuzun sadece 1,5 milyonunu yenileyebildik” diyen Keleş, “Sektörü 2 unsur baskılayarak mevcut tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. 1.’si, maliyetlerin artması ve dolayısıyla konut üretimin yavaşlaması, 2.si ise vatandaşın alım gücünün düşmesi. Son yıllarda bu baskılara bir de arsa stoğunun yetersizliği ve maliyetleri de eklenince sektör çıkmaza girmiştir. Ülkemiz ve şehrimizin deprem kuşağından da olması sebebi ile 6 buçuk milyon dönüşüm bekleyen yapı stoğumuz oluştu. 2012 yılında bu stoğu azaltmak ve konutları doğal afetlere daha dayanıklı hale getirmek üzere Kentsel Dönüşüm Yasası çıktı. Ancak üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen 6 buçuk milyon dönüşüm bekleyen konutumuzun sadece 1 buçuk milyonunu yenileyebildik” ifadelerine yer verdi.

“EV SAHİBİ OLMASI GÜN GEÇTİKTE DAHA ZOR”

“Vatandaşımızın ev sahibi olması gün geçtikçe daha zor hale gelmektedir” diyen Keleş, “Dünyadaki pandemi koşullarının ülke ekonomilerine etkisi ve son dönemde ülkemizde yaşanılan döviz artışları ile inşaat temel malzemelerine yüzde 300 oranında zam yapılması inşaat sektörünün adeta önünü kesti. Artan girdi maliyetleri yeni inşaatların yapılmasını engelliyor, fiyatlar yükseliyor konut sorunu ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarında yüzde 100 ile yüzde 120 arasında bir artış beklemekteyiz. Vatandaşımızın ev sahibi olması gün geçtikçe daha zor hale gelmektedir” şeklinde konuştu.

TALEPLERİ SIRALADI

“Vatandaşımızın temel hakkı olan konuta erişimini, artan maliyetler adına atılacak bu adımlarla en uygun hale getirileceğini düşünüyoruz” diyerek talepleri sıralayan Keleş şu ifadelere yer verdi;

-Kamu müteahhitlerinin fiyat farkı için meclisten onaylanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda olan yasanın, meclise geri gönderilerek tekrar düzenlenmesinin, makul ve adil fiyat farkı ile süresinin uzatılması eğer bu mümkün olmuyor ise cezasız tasfiye hakkının tekrar değerlendirilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica etmekteyiz.

-Kamu ve Belediyelerimizin konut üretimi için arsa geliştirerek vatandaşlarımızın artan yüksek inşaat maliyetlerinden dolayı en azından arsa payı maliyetinin müteahhitlere uygun koşullarda sağlanması, artan maliyetlerde arsa payının en makul seviyeye düşürülmesi

-KDV uygulamasının sadeleştirmesinin olduğu bu günlerde inşaat malzemelerinde KDV oranının da yüzde 8’e düşürülmesini

-Tapu harçlarının toplamda yüzde 4’ten yüzde 2’ye indirilmesi talep ediyoruz.