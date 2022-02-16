16 Şub 2022 - 16:37- Gündem G: 16 Şub 2022 - 16:40

Kartepe’deki Yıldız Demir Çelik’in ÇED toplantısı ertelendi

Yıldız Demir Çelik tarafından Kartepe’ye yapılacak olan projeye çok sayıda isim ve temsilci tepki gösterdi. Yarın halkın katılımıyla yapılacağı duyurulan ÇED toplantısı ise ertelendi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kartepe’deki Yıldız Demir Çelik’in ÇED toplantısı ertelendi mask

Yıldız Yatırım Holding’e bağlı Yıldız Demir Çelik’in Kartepe Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Bahçealtı ve Çayırlar mevkiinde bulunan alana çelikhane ve haddehane yapım projesi için siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı tepki gösterdi. Proje öncesi halkın katılımıyla yapılacak olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yarın saat 10.00’da Kartepe’de bulunan Necip Fazıl Kısakürek Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu ancak ÇED toplantısı ertelendi.

“İPTAL KARARINA VESİLE OLDUK”

Kartepe Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Yücel Turak sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Turak, paylaşımında, “Müjde kıymetli Kartepeliler. Uzunbey’de yapılacak olan Haddehane projesi için düzenlenecek olan ÇED toplantısı iptal edildi. Doğamıza sahip çıktık ve tüm Kartepe bileşenlerimizle birlikte iptal kararına vesile olduk. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Kartepe kaymakamımız Sayın Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a, bizimle birlikte mücadele eden Kartepe‘deki tüm siyasi partilerimize ve muhtarlarımıza halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verirken ÇED toplantısının iptal edilmediği, tarihinin ertelendiği duyuruldu. 
# Mustafa, Kartepe

16 Şub 2022 - 16:37 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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