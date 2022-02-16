Yenikent Zamlara Hayır Platformu’nda zamlara karşı ses çıkarma çağrısı

Derince Yenikent Zamlara Hayır Platformu bugün Yenikent Muhtarlık önünde zamlara karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Vedat Karabulut şu ifadelere yer verdi; “İşçi, memur, emekli, esnaf, öğrenci, ev kadını hepimizin tek gündemi zamlar ve geçim derdi oldu. Temel tüketim maddelerinin tamamına gelen zamlar; kirayı, kredi borcunu aşan faturalarımız; herkesi üç kuruşun hesabını yapar hale getirdi. Peki, bu koşullara daha ne kadar dayanabiliriz? Bir avuç insanın vergi borçları silinip, serveti arttırılırken; yaşamak için çalışmak zorunda olan milyonlarca vatandaş olarak bizler her gün daha da yoksullaşıyoruz. TÜİK’ in enflasyon rakamları bizim gerçeğimizi yansıtmıyor. Gelirimiz her geçen gün azalırken, giderler arttıkça artıyor.

“ÜCRET ZAMMINI ALIP GÖTÜRDÜ”

2021 aralık ayında son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve 2022 yılbaşında elektrik ve doğal gaza yapılan fahiş zamlar, hem 2021 yılında yapılan ücret ve maaş zamlarını hem de 12 Ocak 2022’de imzalanan metal TİS’inin ilk altı aylık ücret zammını alıp götürdü. Yapılan zamlara karşı çıkan sesleri duymak zorunda kalan Erdoğan, “Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz” diye müjdelese de bu durum fatura başına sadece 35-40 TL’lik bir indirime denk gelmektedir.

“KOCAELİ İŞSİZLİĞİN HER GEÇEN GÜN ARTTIĞI KENT”

2021 yılının son 6 ayında 1 milyon 655 bin 226 abonenin elektrik ve doğalgazı, borcunu ödeyemediği için kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutun da doğalgazı borcundan dolayı kesiliyor. Kişi başına düşen yıllık milli gelir sıralamasında ilk sırada olan Kocaeli ise, artan zamlar ve yoksulluk ile birlikte işsizliğin her geçen gün arttığı bir kent olmakta, geçim sıkıntısına bağlı olan intihar sayılarında ise geçtiğimiz yıla göre iki kat bir artış gerçekleşmektedir.

SES ÇIKARMA ÇAĞRISI YAPTILAR

Yaşadığımız yoksulluğa karşılık, ülkeyi yöneten sermaye iktidarları her krizin yükünü halkın sırtına yıkmaya çalışmaktadır. Fakat artan enflasyona karşılık gün geçtikçe yoksullaşan işçi ve emekçiler bu gidişatı kabul etmemekte ısrarcı, bizler Yenikent Zamlara Hayır Platformu olarak halkımıza zamlara ve hayat pahalılığına karşı birleşme çağrısı yapıyoruz. Susmayalım, bizler sustukça yeni zamlar gelecek. Bu akşam saat 21.00’da tüm Yenikent halkını 15 dakika süreyle kapatıp camlardan balkonlardan ses çıkarmaya davet ediyoruz.”