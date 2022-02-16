CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na ataması yapılan ve bu sebepten dolayı çokça gündeme gelen Ali Sarı, bugün itibariyle görevinden istifa etti. İş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiği söylenen Sarı’nın yerine CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burak Akbulut’un atandığı öğrenildi.