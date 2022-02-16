16 Şub 2022 - 18:35- Siyaset G: 16 Şub 2022 - 18:36

CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı istifa etti!

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ali Sarı görevinden istifa etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı istifa etti! mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na ataması yapılan ve bu sebepten dolayı çokça gündeme gelen Ali Sarı, bugün itibariyle görevinden istifa etti. İş yoğunluğu nedeniyle istifa ettiği söylenen Sarı’nın yerine CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burak Akbulut’un atandığı öğrenildi.
# chp

16 Şub 2022 - 18:35 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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