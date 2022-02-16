16 Şub 2022 - 22:48- Asayiş G: 16 Şub 2022 - 22:49

Kocaeli’de kripto para düzeneği operasyonu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan onlarca malzeme ele geçirildi.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İzmit ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen ve kripto para üretiminde kullanılan toplam; 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. Polis ekipleri, malzemelere el koyarken, olayla ilgili bir şahıs hakkında da işlem başlattı.

16 Şub 2022 - 22:48 İHA Kocaeli- Asayiş

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