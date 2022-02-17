Ağaçlandırma Gölcük İpek Yolunda devam ediyor

Şehrin ağaçlandırılmasına büyük özen gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerine 400 adet çınar ağacı dikimi gerçekleştirecek. Ana güzergâh olarak kullanılan yolların ve caddelerin kenarlarında boş noktalara da yeşil alan çalışması düzenleniyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda 150 adet çınar ağacı dikimini tamamladı.

ÖNCE FORM BUDAMA YAPILIYOR

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerinde uygun alanlara çınar ağacı dikimi yapılıyor. Ağaçlar dikilmeden önce ise bir işlemden geçiyor. Ağaçlar formunu koruması ve kök gelişimini sağlaması için form budaması işlemi yapılıp, daha sonra da dikimi gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler ekipleri, Kocaeli genelinde uygun görülen yerlere dikim çalışmalarına devam ediyor.