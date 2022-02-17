Maden İşleri Odası Finans Katılım Bankasıyla protokol imzalayacak

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Onur Okyay, Türkiye Finans Katılım Bankası ile yapılan görüşme sonrası oda üyelerinin daha cazip bankacılık hizmeti alabilmesi ve cazip kredi kullanması için protokol imzalayacağını duyurdu. Okyay ve yönetimi, Türkiye Finans Katılım Bankası Gölcük Şube Müdürü İsmail Yerlitürk ile bir araya geldi. Oda binasında yapılan toplantıda, protokol imzalanması için görüş birliğine varan taraflar önümüzdeki süreçte imzalanacak olan protokolün ardından Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine cazip bankacılık hizmeti sunulacağını bildirdi.