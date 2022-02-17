Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Onur Okyay, Türkiye Finans Katılım Bankası ile yapılan görüşme sonrası oda üyelerinin daha cazip bankacılık hizmeti alabilmesi ve cazip kredi kullanması için protokol imzalayacağını duyurdu. Okyay ve yönetimi, Türkiye Finans Katılım Bankası Gölcük Şube Müdürü İsmail Yerlitürk ile bir araya geldi. Oda binasında yapılan toplantıda, protokol imzalanması için görüş birliğine varan taraflar önümüzdeki süreçte imzalanacak olan protokolün ardından Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine cazip bankacılık hizmeti sunulacağını bildirdi.
17 Şub 2022 - 09:45- Gündem Güncelleme: 17 Şub 2022 - 09:47
Maden İşleri Odası Finans Katılım Bankasıyla protokol imzalayacak
Kentimizin en kalabalık odalarından biri olan Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, önümüzdeki günlerde Türkiye Katılım Bankasıyla bir protokol imzalayarak, bankacılık hizmetlerinde imtiyaz kazanacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.