Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Eski Sanayi Sitesi’nde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla elektrik trafosuna giren H.K., kabloları keserek almaya çalıştı. Kabloları kestiği esnada akıma kapılan H.K. yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elektrik akımına kapılan şahsı ambulansa alarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.