Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, İzmit ilçesinde bir depoda yapılan aramada 210 bin adet gümrük kaçağı makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 16 bin içi tütün dolu makaron ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından malzemelere el konulurken olaya ilişkin 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.
17 Şub 2022 - 09:49- Asayiş Güncelleme: 17 Şub 2022 - 09:58
Binlerce makaron ele geçirildi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda, binlerce adet gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken 2 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.