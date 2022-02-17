17 Şub 2022 - 10:01- Gündem G: 17 Şub 2022 - 10:02

İlimtepe’ye uzanan yolda son rötuşlar yapılıyor

Büyükşehir dev bir projeyi daha hizmete sunuyor. Körfez ilçesinin güney yakasıyla kuzey yakasını birbirine bağlayacak projede son aşamaya gelindi

İlimtepe’ye uzanan yolda son rötuşlar yapılıyor mask

Şehrin yoğun trafik hattını hafifletmek için alternatif çözümler üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım yapabilmesine katkı sunmaya devam ediyor. Son olarak ‘Gebze TEM Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ kapsamında inşa edilen 4 köprü ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Gebze trafiğine rahat bir nefes aldıran Büyükşehir, Körfez ilçesinde projelendirdiği İlimtepe Bağlantı Yolu’nda da son rötuşları yapıyor. Körfez’e ayrı bir değer katacak ‘İlimtepe Bağlantı Yolu 1.Etap Projesi’ ilçenin güney ve kuzey yakalarını birbirine bağlayacak. Bu bağlamda Körfez Yeniyalı Mahallesi’nden başlayan ve İlimtepe Mahallesi’ne giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap kısmında yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

GEÇİŞ KÖPRÜSÜ 128,7 METRE UZUNLUĞUNDA

Projede daha önce TEM Otoyolu üzerine 19 metre genişliğinde, 128,7 metre uzunluğunda betonarme köprü imalatı yapılmıştı. Böylelikle projenin 1. etap kapsamında Anadolu Döküm Kavşağı’ndan başlayan yol, TEM Otoyolu üzerinden 128,7 metre uzunluğunda köprüyle geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. D-100 Yeniyalı Mahallesi’nden başlayan yol ise Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek.

BİR KAVŞAK İNŞA EDİLDİ, DİĞERİ YAPILIYOR

Son olarak projenin Çamlıtepe Mahallesi’nde kalan kısmında yeni bir kavşak inşa edildi. Kavşak imalatı ile birlikte asfalt, kaldırım ve altyapı işlerini de tamamlayan ekipler şimdi Yeniyalı Mahallesi’nin olduğu bölgeye projenin ikinci ve son kavşak imalatını yapıyor. Buna bağlı olarak Hürriyet bulvarında altyapı, kaldırım ve üst yapı imalatlarını bitiren ekipler, ‘Müftülük Kavşağı’ olarak adlandırılan bölgede yoğun bir asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor.

YAYA VE OTO KORKULUĞU İMALATI TAMAM

Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projede diğer imalatlar da yerine getiriliyor. Bu kapsamda ekipler, 670 metre uzunluğunda yaya korkuluğu ile 970 metre uzunluğunda oto korkuluk imalatını tamamladı. Son rötuşların yapıldığı projede artık geri sayıma geçildi. Büyükşehir, İlimtepe’ye giden yolun 1. etabını en kısa zamanda Kocaelililerin hizmetine açıp, trafiğe rahat bir nefes aldırmayı amaçlıyor.

KÖRFEZ’DE ULAŞIM RAHATLAYACAK

İlimtepe Bağlantı Yolu 1. Etap Projesi Körfez’in trafik akışını düzenli ve güvenli hale getirecek. Buna göre D-100 Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinden geçecek. D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları arasında kuzey-güney yönlü bağlantı sağlayacak dört şeritli yolun sonraki etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sevindikli çıkışının D-100 Karayolu ile olan bağlantısı sağlanacak.

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17 Şub 2022 - 10:01 - Gündem

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