İMO’da seçime itiraz reddedildi!

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi 13 Şubat tarihinde yapılmıştı. Mevcut başkan Kahraman Bulut’un tüzük gereği yeniden aday olamadığı genel kurulda KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Utkan Mutman ve KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Serkan Engin yarıştı. Nurten Kuşçuoğlu ise asil adaylık için başvuruda bulunmuştu. İki kere yapılan sayım sonucuna göre kaybeden Serkan Engin’in seçimlere itiraz edeceğini açıkladı.

“BEYAZ LİSTE SEÇİMİ KAZANDI”

3 bin 525 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu seçimde 1454 oy kullanıldı. Utkan Mutman 713 oy alırken, Serkan Engin ise 711 oy aldı. Engin itirazda bulunmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 13.dönem seçimleri 13 Şubat 2022 Pazar günü yapılmış ve seçime 1454 meslektaşımız katılmıştır. Seçime katılan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sayım sonucunda beyaz liste başkan adayı 713 oy, turuncu liste başkan adayı şahsım 711 oy almıştır. Seçim sırasında yerine imza atıldığı için bir meslektaşımıza oy kullandırılamamıştır. Hem bu durum hem de sonuçların birbirine çok yakın olması sebebiyle ilçe seçim kuruluna yapmış olduğumuz yeniden sayım yönündeki itirazımız reddedilmiştir. Böylelikle beyaz liste seçimi kazanmıştır. Seçimi kazanan Doç.Dr. Utkan Mutman ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Sonuçların mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”