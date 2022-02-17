Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli’de polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği 3 operasyonda, toplam 56 kilo 250 gram esrar, 11,08 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen S.A., S.T., S.M.A. ve S.D. bugün adliyeye sevk edildi. S.A., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.T., S.M.A. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.