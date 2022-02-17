17 Şub 2022 - 10:04- Asayiş G: 17 Şub 2022 - 10:08

Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi

KOCAELİ'de polisin düzenlediği 3 ayrı operasyonda toplam 56 kilo 250 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de 56 kilo esrar ele geçirildi mask

Kocaeli’de polis ekiplerinin dün gerçekleştirdiği 3 operasyonda, toplam 56 kilo 250 gram esrar, 11,08 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen S.A., S.T., S.M.A. ve S.D. bugün adliyeye sevk edildi. S.A., Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.T., S.M.A. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

17 Şub 2022 - 10:04 - Asayiş

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