Gündoğdu: Sağlık Kent Konutları’nın ihalesini Haldız İnşaat kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kent Konut tarafından 8 Şubat’ta yapılan Sağlık Kent Konutları ihalesini kazanan firmanın Haldız İnşaat olduğunu açıkladı. İhalede Haldız İnşaat ve Zeray İnşaat, 207 milyon 500 bin TL ile en düşük teklifi veren iki firma olmuştu. Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tekliflerin Eşit Olması’’ başlıklı 64. Maddesi ve idari şartnamenin ilgili maddelerine göre iş deneyim belge tutarı daha fazla olması nedeniyle ihalenin Haldız İnşaat’ta kaldığı bilgisini verdi. Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun’’ dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN SÖZ VERMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, pandemi sürecinde canları pahasına çalışan Kocaeli’ndeki sağlık personeli için Büyükşehir’in tüm imkânlarını seferber etmiş ve her alanda yanlarında olmuştu. Sağlık çalışanları için hazırlanan hatıra ormanında ilk fidanlar dikilirken bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, fedakâr sağlık personeli için uygun imkânlarla konut yapacakları müjdesini vermişti. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Kent Konut, Kartepe’de yapılacak 502 konutluk proje için başvuruları aldı ve yapılan çekilişle hak sahibi sağlık çalışanları belirlendi.

EN DÜŞÜK TEKLİFİ İKİ FİRMA VERDİ

Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından Kent Konut, projenin yapım aşaması için ihale düzenledi. İlk ihalede alınan rakamların muhammen bedelin üzerinde yer alması üzerine 8 Şubat 2022 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkıldı. Bu ihaleye 6 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 211 milyon 501 bin 922 lira 73 kuruş olan ihalede iki firma aynı teklifi sundu. Zeray Makine Mühendislik İnşaat ve Haldız İnşaat Otomotiv, 207 milyon 500 bin lirayla ihalede en düşük teklif veren firmalar oldu.

YÖNETMELİĞE GÖRE KARAR ALINDI

İhalede yapılan tekliflerin Kent Konut tarafından ‘’Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tekliflerin Eşit Olması’’ başlıklı 64. Maddesine göre değerlendirildiği bilgisini veren Genel Sekreter Gündoğdu, iş yapma deneyiminin esas alınması neticesinde Sağlık Kent Konutları yapım ihalesinin Haldız İnş. Otomotiv ve Tic. A.Ş.’de kaldığını açıkladı. Genel Sekreter Gündoğdu, hem 207 milyon 500 bin TL’lik teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunu hem de Haldız İnş. firmasının iş deneyim belge tutarının daha fazla olduğunu söyledi.

İŞ DENEYİM BELGE TUTARI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’Sağlık Kent Konutları ihalesine iki farklı firma tarafından aynı teklifin verilmesi üzerine ‘Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tekliflerin Eşit Olması’ başlıklı 64. Maddeye göre bir değerlendirme yaptık. İlgili maddede, ‘Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir’ deniliyor’’ bilgisini verdi.

HALDIZ İNŞAAT İHALEYİ KAZANDI

İdari şartnamenin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi başlıklı 35.2. maddesine de değinen Genel Sekreter Gündoğdu, ‘’İdari şartnamenin 35.2. maddesinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; 35.2.1. maddesinde birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir; denilmektedir. Sağlık Kent Konutları ihalesi de bu esaslara göre değerlendirilmiş ve ihale iş deneyim belge tutarı daha fazla olan Haldız İnş. Otomotiv ve Tic. A.Ş.’de kalmıştır’’ ifadesini kullandı.

502 DAİREDEN OLUŞACAK

İhaleyi alan firmaya 7 gün içinde yer teslimi yapılarak konutların 480 günde tamamlanıp, hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Proje, Kartepe Kent Meydanı’na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden oluşacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.