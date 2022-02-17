1. Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Bu sezon 40 gol atan ve sadece 9 gol yiyen takım önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek. Yeşil beyazlılar yarın (Cumartesi) oynayacağı Beylikbağı Karadenizspor maçının ardından şampiyonluğunu kutlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.
17 Şub 2022 - 12:21- Spor Güncelleme: 17 Şub 2022 - 12:22
Beylikbağı’ndan mutlusu yok!
1. Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda şampiyonluk coşkusu...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.