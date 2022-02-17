17 Şub 2022 - 12:21- Spor G: 17 Şub 2022 - 12:22

Beylikbağı’ndan mutlusu yok!

1. Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda şampiyonluk coşkusu...

Erdem ÖVÜÇ
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Beylikbağı’ndan mutlusu yok! mask

1. Amatör Lig A Grubu’nda oynadığı 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi ile şampiyonluğunu ilan eden Beylikbağı’nda şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Bu sezon 40 gol atan ve sadece 9 gol yiyen takım önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek. Yeşil beyazlılar yarın (Cumartesi) oynayacağı Beylikbağı Karadenizspor maçının ardından şampiyonluğunu kutlayacak. Beylikbağı Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak.

17 Şub 2022 - 12:21 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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