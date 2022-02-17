Babacar Gueye 11’e!

Yarın İstanbul Esenturt Stadı’nda Tuzlaspor’u konuk edecek olan Kocaelispor’da kritik maçın hazırlıkları bugün yapılacak ter antrenmanının ardından tamamlanacak ve yeşil siyahlılar İstanbul’a hareket edecek. Önceki gün Vinsan’da çalışan takımda kırmızı alarm verildi. Balıkesirspor maçında oyuna sonradan giren ve attığı golle 3 puanın kazanılmasında katkı sağlayan Senegalli Gueye antrenmanlarda da oldukça iyi görünüyor. Bu futbolcunun Tuzla maçında 11’de sahadaki yerini alacağı düşünülüyor.
MUHTEMEL 11
Dino bu hafta da dinlenecek ve İstanbulspor maçında hazır olacak, takımla birlikte çalışmalara katılan Musa Nizam’ın ise kadroda yer alacağı düşünülüyor. Öte yandan Pereira da ise önemli bir sorun yok. Buna göre Kocaelispor’un Tuzlaspor karşısında kalede İsmet, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum ve Berkay, önlerinde Mandjeck ve İlyas Kubilay, sağda Benhur, solda Rasheed, forvete yakın bölgede Kolovos ve ileride ise Bababar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.