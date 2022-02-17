Süper Amatör Lig B Grubu’nda çarşamba mesaisinde 4 maç oynandı. Bağdatspor, Köseköy Ateş’i 4-2 mağlup ederken, şampiyonluk adayı Tayfunspor zorlu deplasmanda Başaranspor’u 2-1 ile geçti. Arslanbey Organize sanayi kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Yavuzspor’u Derince’de 2-0 mağlup ederken, Diliskekesi sahasında Başiskele Damlar karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti. İlk 3 mücadelesi veren Derincespor ile düşmeme mücadelesi veren İhsaniyespor dün akşam karşılaşacaktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kaldı.
17 Şub 2022 - 12:22- Spor Güncelleme: 17 Şub 2022 - 12:23
Süper B’de üst taraf da alt taraf da karıştı!
Süper Amatör Lig B Grubu’nda çarşamba mesaisinde 4 maç oynandı. Bağdatspor, Köseköy Ateş’i 4-2 mağlup ederken, şampiyonluk adayı Tayfunspor zorlu depl...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.