17 Şub 2022 - 12:22- Spor G: 17 Şub 2022 - 12:23

Süper B’de üst taraf da alt taraf da karıştı!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda çarşamba mesaisinde 4 maç oynandı. Bağdatspor, Köseköy Ateş’i 4-2 mağlup ederken, şampiyonluk adayı Tayfunspor zorlu depl...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Süper B’de üst taraf da alt taraf da karıştı! mask

Süper Amatör Lig B Grubu’nda çarşamba mesaisinde 4 maç oynandı. Bağdatspor, Köseköy Ateş’i 4-2 mağlup ederken, şampiyonluk adayı Tayfunspor zorlu deplasmanda Başaranspor’u 2-1 ile geçti. Arslanbey Organize sanayi kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Yavuzspor’u Derince’de 2-0 mağlup ederken, Diliskekesi sahasında Başiskele Damlar karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti. İlk 3 mücadelesi veren Derincespor ile düşmeme mücadelesi veren İhsaniyespor dün akşam karşılaşacaktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kaldı.
# Başiskele

17 Şub 2022 - 12:22 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.576.852 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım! “4-1” mask
Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım! “4-1”
Babacar Gueye 11’e! mask
Babacar Gueye 11’e!
Süper B’de üst taraf da alt taraf da karıştı! mask
Süper B’de üst taraf da alt taraf da karıştı!
Beylikbağı’ndan mutlusu yok! mask
Beylikbağı’ndan mutlusu yok!
Bağdatspor, Ateş’i söndürdü! “4-2” mask
Bağdatspor, Ateş’i söndürdü! “4-2”
Hisareynspor SÜPER oldu! mask
Hisareynspor SÜPER oldu!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL