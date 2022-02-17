Süper B’de üst taraf da alt taraf da karıştı!

Süper Amatör Lig B Grubu’nda çarşamba mesaisinde 4 maç oynandı. Bağdatspor, Köseköy Ateş’i 4-2 mağlup ederken, şampiyonluk adayı Tayfunspor zorlu deplasmanda Başaranspor’u 2-1 ile geçti. Arslanbey Organize sanayi kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren Yavuzspor’u Derince’de 2-0 mağlup ederken, Diliskekesi sahasında Başiskele Damlar karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti. İlk 3 mücadelesi veren Derincespor ile düşmeme mücadelesi veren İhsaniyespor dün akşam karşılaşacaktı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kaldı.