Şirinspor’dan Play-Off için DEV adım! “4-1”

Hisareynspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği 1. Amatör Lig B Grubu’nda Play-Off ve düşmeme mücadelesi devam ediyor. Çarşamba maçlarında Şirinspor konuk ettiği Çubuklu Balaspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti ve puanını 26’ya çıkardı. Şirinspor’a 3 puanı getiren golleri Fatih Örsoğlu (2), Mesut Er ve Eren Tanrıverdi kaydetti. Kandıra Gençlerbirliği’nin düşmeme mücadelesi veren Uzuntarla Belediyespor karşısında 3-2 kaybetmesi ile Şirinspor kendini üçüncü sıraya attı. Grupta ikinci sıradaki Seka Doğan’ın da 26 puanı bulunurken, dördüncü Kandıra 24, beşinci Yeniyalı Barbaros ise 25 puanda bulunuyor. Pazar günü ise Kandıra ekibi Şirinspor’u, Seka Doğan ise Yeniyalı Barbaros’u konuk edecek.