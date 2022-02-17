Şampiyonun, Play-Off oynayacak olan ve 2. Amatör Lig’e düşen takımların belli olduğu 1. Amatör Lig D Grubu’nda önceki akşam 3 maç oynandı ve bu maçlarda fileler tam 28 kez havalandı. Şampiyon Alikahya deplasmanda Yazlıkspor’u 8-1, Bahçecik sahasında Çamçukur’u 5-2 ve Çayırova Menderes de evinde Acısu’yu 11-1 mağlup etti. İzmit Yenimahalle ve Çerkeşli hafta arasında hükmen galip geldi.
17 Şub 2022 - 12:27- Spor Güncelleme: 17 Şub 2022 - 12:28
3 maçta tam 28 gol!
Şampiyonun, Play-Off oynayacak olan ve 2. Amatör Lig’e düşen takımların belli olduğu 1. Amatör Lig D Grubu’nda önceki akşam 3 maç oynandı ve bu maçlar...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.