17 Şub 2022 - 12:32- Asayiş G: 17 Şub 2022 - 12:33

Hurdalık alan alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde plastik atıkların stoklandığı hurdalık alanda yangın çıktı. Gökyüzünü saran duman, çevredeki ilçelerden de görüldü.
Hurdalık alan alevlere teslim oldu mask

Yangın, Derince ilçesine bağlı Petrol Ofisi Caddesi üzerindeki bir hurdalıkta meydana geldi. Geri dönüşüme girecek plastiklerin olduğu hurdalık alan bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Havayı saran yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Yangını görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

17 Şub 2022 - 12:32 İHA Kocaeli- Asayiş

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