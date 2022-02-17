17 Şub 2022 - 16:24- Gündem G: 17 Şub 2022 - 16:26

Özlü, Başkan Kılca ve Başsavcı Korkmaz’ı ağırladı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü; mevkidaşı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı belediyede misafir etti

Özlü, Başkan Kılca ve Başsavcı Korkmaz’ı ağırladı mask

Başiskele’nin gelişimi ve değişimi için her kesimin görüş ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediyede ağırladığı misafirleriyle de istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda son olarak Konya ili Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı ağırlayan Başkan Özlü misafirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Özlü ve Kılca belediye faaliyetleri, ilçelerinde yaptıkları güzel işler ve hizmetlerin yanı sıra yeni yapacakları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve Başsavcı Habib Korkmaz’a teşekkür eden Başkan Özlü, misafirleriyle hediyeleşerek fotoğraf çektirdi.
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17 Şub 2022 - 16:24 - Gündem

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