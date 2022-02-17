Başiskele’nin gelişimi ve değişimi için her kesimin görüş ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediyede ağırladığı misafirleriyle de istişarelerde bulunuyor. Bu kapsamda son olarak Konya ili Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı ağırlayan Başkan Özlü misafirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Özlü ve Kılca belediye faaliyetleri, ilçelerinde yaptıkları güzel işler ve hizmetlerin yanı sıra yeni yapacakları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya ve Başsavcı Habib Korkmaz’a teşekkür eden Başkan Özlü, misafirleriyle hediyeleşerek fotoğraf çektirdi.
Özlü, Başkan Kılca ve Başsavcı Korkmaz’ı ağırladı
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü; mevkidaşı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ı belediyede misafir etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.