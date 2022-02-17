17 Şub 2022 - 16:25- Gündem G: 17 Şub 2022 - 16:26

Gölcük İpek Yolu’na   400 çınar ağacı dikilecek   

Kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. Park Bahçeler ekipleri, Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerinde 400 adet çınar ağacı dikecek   

Gölcük İpek Yolu’na   400 çınar ağacı dikilecek    mask

Şehrin ağaçlandırılmasına özen gösteren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerine 400 adet çınar ağacı dikimi gerçekleştirecek. Ana güzergâh olarak kullanılan yolların ve caddelerin kenarlarında boş noktalara da yeşil alan çalışması yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda 150 adet çınar ağacı dikimini tamamladı.  

17 Şub 2022 - 16:25 - Gündem

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Gölcük İpek Yolu’na   400 çınar ağacı dikilecek    mask
Gölcük İpek Yolu’na   400 çınar ağacı dikilecek   
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