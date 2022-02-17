Şehrin ağaçlandırılmasına özen gösteren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerine 400 adet çınar ağacı dikimi gerçekleştirecek. Ana güzergâh olarak kullanılan yolların ve caddelerin kenarlarında boş noktalara da yeşil alan çalışması yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler şimdiye kadar yaptığı çalışmalarda 150 adet çınar ağacı dikimini tamamladı.
17 Şub 2022 - 16:25- Gündem Güncelleme: 17 Şub 2022 - 16:26
Gölcük İpek Yolu’na 400 çınar ağacı dikilecek
Kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. Park Bahçeler ekipleri, Gölcük İpek Yolu Bulvarı üzerinde 400 adet çınar ağacı dikecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.