Körfez’de mıntıka temizliği dört bir yanda

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından haftanın 7 günü farklı bir mahallede gerçekleştirilen geniş çaplı mıntıka temizliği çalışmaları devam ediyor. Günün erken saatlerinde ‘mıntıka temizliğine’ başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; cadde, sokak, mahalle ve kaldırımlarda sürdürdüğü çalışmalarına, dere kenarları, boş araziler, yolcu duraklarında da devam ediyor. Ekipler ayrıca çöpleri topluyor, çöp kutularını dezenfekte ediyor ve süpürme araçlarıyla Körfez’in dört bir yanını temizliyor. “En güzel temizlik kirletmemektir” sloganıyla çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir Körfez için vatandaşları da duyarlı almaya davet ediyor.