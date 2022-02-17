PEPSICO kız öğrencileri destekliyor  

Dünyanın lider yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo, daha sürdürülebilir bir yaşam için hayata geçirdiği pep+ stratejisi doğrultusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleşmesine katkı sağlayacak değer yaratan projeler üretmeye devam ediyor. PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi ile 200 kız öğrenciye TEV üzerinden burs verilmesi sağlanırken; bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanlarında kız öğrencilere, eğitimden, mentorluğa, seminerlerden panellere kadar uzanan birçok başlıkta destek verilecek.

STEM EĞİTİMİNE EŞİT ERİŞİM

PepsiCo Bilim Kızları Akademisi projesinin temelinde PepsiCo’nun global sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan PepsiCo Pozitif Stratejisi’nin yer aldığını ifade eden PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel; uçtan uca bir dönüşüm stratejisi olan pep+ kapsamındaki taahhütlerimizi oluştururken rehber olarak aldığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın birçok başlığı altında çalışmalar yürütüyor, özellikle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Nitelikli Eğitim başlıkları altında uzun yıllardır değer yaratan projeler üretiyoruz. Bu kapsamda odaklandığımız en yeni projelerden biri de bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik (STEM) alanındaki PepsiCo Bilim Kızları Akademisi. UNESCO’nun 2021 Bilim Raporu’na göre dünya çapında STEM alanını seçen kadınların oranı sadece %33 ve bu oran gerçekten çok düşük. STEM eğitimine eşit erişim; refahın eşit paylaşımı ve yoksulluğun azaltılması açısından çok kritik bir önem taşıyor ve bu konuda kadınlara yönelik eşitsizlikleri ortadan kaldırmadan bunu başaramayız” dedi.

OLUMSUZ ÖN YARGILAR

STEM alanlarına kadınların katılımının düşüklüğü genelde kız çocuklarının bu alanlara ilgi ve yeteneklerinin olmadığı şeklinde açıklanırken istatistiklerin bunun tersini söylediğine dile getiren Ece Aksel, “UNDP’nin verilerine göre Türkiye’de STEM alanlarından mezun olanlar arasında kadınların oranı %34.7. Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanlarına yerleşme oranı erkeklerde %81.3, kızlarda ise yalnızca %18.6 civarında. Rakamların ötesinde kadınların bu alanlarda kariyer tercihi yap(a)mamalarının nedenlerini anlamak, alandaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmamız için bize bir yol haritası oluşturacaktır. Bugün hala toplumda “kız çocukların STEM alanlarına uygun olmadıklarına” ilişkin olumsuz ön yargılar var. Özellikle bu konudaki ön yargıların önüne geçmenin çok kritik olduğunu anlamamız gerekiyor’’ diye konuştu.

İLK ADIMLARI ATMA FIRSATI

PepsiCo’nun bugüne kadar “Kızlarımız Okuyor, Işık Saçıyor” ve Milyon Kadına Mentor Hareketi ile gençlerin nitelikli eğitime erişimi ve bu konudaki cinsiyet açığının azaltılmasına yönelik çok önemli projeleri hayat geçirdiğini, bu projelerden edinilen sayısız iç görü ile oluşturulan PepsiCo Bilim Kızları Akademisi Projesi’nin de STEM alanında çok önemli bir proje olacağına dile getiren Ece Aksel sözlerini şöyle sürdürdü: PepsiCo Bilim Kızları Akademisi’nin sadece bir burs programı olmaması için ortak akıl, üst akıl aklımıza gelen herkese danıştık. Genç kızlarımızla buluştuk, onların hayallerini, endişelerini, kaygı, korku ve ideallerini dinledik, hayatlarımızı paylaşmaya başladık. O yüzden bu proje sadece STEM alanında eğitim gören kız öğrencilerimize maddi ve akademik projeden ziyade, PepsiCo içinde yaşayan ve gelişen, organizasyonumuzun bir parçası olma yolunda ilk adımlarını attı. Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı global ve lokal tüm çalışmalarımızla sağladığımız bilgi birikimimizi PepsiCo Bilim Akademisi Kızları projesine taşıdık.” dedi. Aksel, “200 kız öğrenciye TEV vasıtasıyla burs verilmesini ve Milyon Kadına Mentor projesi kapsamında mentorluk hizmeti verilmesini sağlayacağız.”

STEM BURSİYERLERİ

Projeye dahil olan kızların PepsiCo organizasyonun bir parçası olmaları için özel bir çaba gösterdiklerini dile getiren Ece Aksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Proje kapsamında İkinci ve üçüncü sınıfta okuyan ve zorunlu stajı olan öğrencilerimizin tamamını şirket stajyer mülakatlarında başvurdukları bölüm için kısa listeye alacağız ve mülakat şansı vereceğiz. Gelen geri bildirimler doğrultusunda PepsiCo Türkiye olarak stajyerlerimizin yüzde 30’unu STEM bursiyerlerimiz arasından seçeceğiz. Mezun olan bursiyerlerimiz ilk sene başvurdukları PepsiCo pozisyonu için kısa listeye alınarak, mutlaka mülakat deneyimi elde edecek, kendilerine yapıcı geri bildirim verilecek. İhtiyaçlarına göre şirket içi sınıf eğitimlerimizden da yararlanabilecekler.’’