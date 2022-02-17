17 Şub 2022 - 16:27- Ekonomi G: 17 Şub 2022 - 16:29

Doğal gaz fatura desteği için başvuru bugün başlıyor!

İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında yapılacak olan doğal gaz fatura desteği sayesinde 4 milyon haneye yardım sağlanacak. Buna göre d...
Doğal gaz fatura desteği için başvuru bugün başlıyor! mask

İhtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında yapılacak olan doğal gaz fatura desteği sayesinde 4 milyon haneye yardım sağlanacak. Buna göre doğal gaz desteği başvuru tarihi belli oldu. İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular bugün başlayacak. Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Doğal gaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklanan uygulama ile hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanacak.

17 Şub 2022 - 16:27 - Ekonomi

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