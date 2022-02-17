Ford Otosan ‘altın’ ödüle layık görüldü

Ford, E-Transit dışında Türkiye’de üretilen Transit Custom ve Transit modelleriyle ‘Altın’ ödüle sahip ticari van’ları olan tek şirket konumunda bulunuyor. E-Transit’in sunduğu kapsamlı teknoloji paketi araçta geçirilen uzun saatler sırasında sürücünün iş yükünü hafifletmeye yardım edebilecek, çalışma kesintileri ile tamir ve sigorta maliyetlerini düşürmeye katkıda bulunabilecek. Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilen Ford’un tam elektrikli1 ilk ticari modeli Ford E-Transit, kapsamlı sürücü destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendirme kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında Altın Ödüle layık bulundu.

ALTIN ÖDÜL SAHİBİ

E-Transit’in Altın Ödülü, Ford’un ticari araç güvenliği alanındaki liderliğini ileriye taşıyor. Transit Custom modelinin de Altın Ödül sahibi olması sayesinde, Ford 1 ton, 2 ton ve EV segmentlerinde Altın ödüllü ticari araçları olan tek üretici konumunda bulunuyor. Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari aracı Ford Otosan tarafından Kocaeli’de elektriklendi Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretiliyor.

MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ

1967’den beri Ford Otosan tarafından üretilen, yıllardır Türkiye ve Avrupa'da en çok tercih edilen ticari araç olma özelliğini gururla taşımaya devam eden Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Şirket şimdiden E-Transit araçlar için Avrupa genelinde seçili müşterilerle tipik günlük kullanım koşullarında pilot çalışmalar yürütüyor. Müşteri siparişlerinin 2022’nin bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.