17 Şub 2022 - 16:29- Ekonomi G: 17 Şub 2022 - 16:30

Kocaeli’deki çiftçiler ÜRETİM YAPACAK

Cargill’in 2019 yılında başlattığı 1000 Çiftçi 1000 Bereket programının etki alanı günden güne büyüyor. Bugüne kadar 12 ilde 4 bine yakın çiftçiye ulaşan programa 2022 sezonunda Kocaeli’deki çiftçiler de eklendi.

Kocaeli’deki çiftçiler ÜRETİM YAPACAK mask

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirildi. Bugüne kadar 12 ilde, mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi 4 bine yakın çiftçiye ulaşan program kapsamında çiftçilere tarlaya özel danışmanlık hizmeti, eğitim, dijital tarım araçlarına erişim olanağı sunuluyor. Dijital tarım uygulamaları dahilinde bugüne kadar yaklaşık 80 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 400 bin dekar alanda 3 bin 300’den fazla dijital toprak analizi yapıldı.

TARIM UYGULAMALARI

1000 Çiftçi 1000 Bereket, Kocaeli’deki çiftçilerin verimiyle ve refahıyla da yakından ilgileniyor. 2022 tarım sezonunda programa katılan Kocaelili çiftçiler, ücretsiz olarak aldıkları dijital tarım uygulamaları, düzenli ve sürekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde bir yandan sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapma diğer yandan tarlalarındaki verimi artırma imkanını buluyor. Yine bu program kapsamında yürütülen ‘Tarlada Sıfır Atık’ projesiyle çiftçiler tarımsal atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.

İKLİM KOŞULLARI

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında 2021 sezonunda elde edilen sonuçları paylaştı. Çiftçilerin program sayesinde, geçen yıl zorlu iklim koşullarına ve kuraklığa rağmen yüzde 23’e varan oranda verim artışı elde ettiğini söyleyen Tarakçıoğlu, programa bu yıl Bursa ve Kocaeli’deki çiftçilerin de dahil edilerek toplam il sayısının 14’e çıktığını, 2022 sonunda 4 bini aşkın çiftçiye ulaşılacağını söyledi.

17 Şub 2022 - 16:29 - Ekonomi

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