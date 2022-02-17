Kocaeli’deki çiftçiler ÜRETİM YAPACAK

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, çiftçilerin verimini ve refahını artırmak, tarlada sürdürülebilir yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirildi. Bugüne kadar 12 ilde, mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi 4 bine yakın çiftçiye ulaşan program kapsamında çiftçilere tarlaya özel danışmanlık hizmeti, eğitim, dijital tarım araçlarına erişim olanağı sunuluyor. Dijital tarım uygulamaları dahilinde bugüne kadar yaklaşık 80 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 400 bin dekar alanda 3 bin 300’den fazla dijital toprak analizi yapıldı.
TARIM UYGULAMALARI
1000 Çiftçi 1000 Bereket, Kocaeli’deki çiftçilerin verimiyle ve refahıyla da yakından ilgileniyor. 2022 tarım sezonunda programa katılan Kocaelili çiftçiler, ücretsiz olarak aldıkları dijital tarım uygulamaları, düzenli ve sürekli eğitim ve danışmanlık hizmetleri sayesinde bir yandan sürdürülebilir yöntemlerle üretim yapma diğer yandan tarlalarındaki verimi artırma imkanını buluyor. Yine bu program kapsamında yürütülen ‘Tarlada Sıfır Atık’ projesiyle çiftçiler tarımsal atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.
İKLİM KOŞULLARI
Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Hindistan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında 2021 sezonunda elde edilen sonuçları paylaştı. Çiftçilerin program sayesinde, geçen yıl zorlu iklim koşullarına ve kuraklığa rağmen yüzde 23’e varan oranda verim artışı elde ettiğini söyleyen Tarakçıoğlu, programa bu yıl Bursa ve Kocaeli’deki çiftçilerin de dahil edilerek toplam il sayısının 14’e çıktığını, 2022 sonunda 4 bini aşkın çiftçiye ulaşılacağını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.